Bozcaada Caz Festivali’nin programı açıklandı

Bozcaada Caz Festivali 2019 programında; Londra'dan çıkan en heyecan verici yeteneklerden biri olarak görülen davulcu ‘Yussef Dayes', ‘Erkan Oğur Anatolian Blues Project', caz ve hiphop'ı kendine özgü tarzda harmanlayan Berlin'in dinamik ismi ‘Bobby Rausch ft. Giw', Türk müziğinin fark yaratan isimlerinden Birsen Tezer, Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem'in projesi ‘Pow Trio' ve çok daha fazla ismi yer alıyor.
Festival bu yıl üçüncü kez 19-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Kendine Has ve Volkswagen'in katkılarıyla, 3dots, allaturca ve Pavli Bozcaada işbirliği ile gerçekleşecek.
Bozcaada Caz Festivali 2019 Programı
19 Temmuz Cuma
Birsen Tezer
Bobby Rausch ft. Giw
POW Trio (Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit, Volkan Öktem)
The Kites
Orkun Bozdemir (Dj Set)
20 Temmuz Cumartesi
Bidar
Bozcaada Ensemble
Emir Ersoy “RocKuba”
Yussef Dayes
Hemi (DJ Set)
21 Temmuz Pazar
Barış Demirel – Barıştık Mı
Erkan Oğur Anatolian Blues Project
Pol Belardi’s Urban 5
Selin Sümbültepe
Yaprak Melike (Dj Set)