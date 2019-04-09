Bu yıl üçüncü kez 19-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenecek Bozcaada Caz Festivali'nin programı açıklandı.

Bozcaada Caz Festivali 2019 programında; Londra'dan çıkan en heyecan verici yeteneklerden biri olarak görülen davulcu ‘Yussef Dayes', ‘Erkan Oğur Anatolian Blues Project', caz ve hiphop'ı kendine özgü tarzda harmanlayan Berlin'in dinamik ismi ‘Bobby Rausch ft. Giw', Türk müziğinin fark yaratan isimlerinden Birsen Tezer, Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem'in projesi ‘Pow Trio' ve çok daha fazla ismi yer alıyor.

Festival bu yıl üçüncü kez 19-20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Kendine Has ve Volkswagen'in katkılarıyla, 3dots, allaturca ve Pavli Bozcaada işbirliği ile gerçekleşecek.

Bozcaada Caz Festivali 2019 Programı

19 Temmuz Cuma

Birsen Tezer

Bobby Rausch ft. Giw

POW Trio (Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit, Volkan Öktem)

The Kites

Orkun Bozdemir (Dj Set)

20 Temmuz Cumartesi

Bidar

Bozcaada Ensemble

Emir Ersoy “RocKuba”

Yussef Dayes

Hemi (DJ Set)

21 Temmuz Pazar

Barış Demirel – Barıştık Mı

Erkan Oğur Anatolian Blues Project

Pol Belardi’s Urban 5

Selin Sümbültepe

Yaprak Melike (Dj Set)