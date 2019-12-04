Interview Magazine’de Joe Black ve İhtiras Rüzgarları filmlerinde birlikte oynadığı usta oyuncu Anthony Hopkins’e konuşan Brad Pitt, 20 yıldır ağlamadığını itiraf etti.

Angelina Jolie’den üç yıl önce ayrılan ve üç evlatlık, üçü de öz olmak üzere altı çocuk babası olan Pitt, pek ağlayan biri olmadığını anlatarak, “Neredeyse 20 yıldır ağlamadım. Son zamanlarda kendimi daha çok duygulanmış buluyorum. Çocuklarım, arkadaşlarım ve haberler beni duygulandırıyor” dedi.

Ünlü oyuncu, duygusal bir insana dönüşmesini ise bir “uyanış” olarak tanımlarken, “Bunun iyi bir işaret olduğunu düşünüyorum. Nereye gittiğini bilmiyorum ama iyi bir işaret olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Hayatı boyunca gurur duymadığı ancak yaptığı tüm yanlışlara da değer verdiğini ve kendini bu şekilde affetmeyi öğrendiğini anlatan 55 yaşındaki ünlü oyuncu, “Bu adımlar bir bilgeliğe yol açtı ve o da başka bir şeye. Biri olmadan diğeri olmaz” dedi. Pitt, alkol kullanımını bir kaçış olarak kullandığını da belirtti.