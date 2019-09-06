Brad Pitt, Angelina Jolie ayrılığı sonucu 1.5 yıl tedavi gördüğünü söyledi

Brad Pitt, New York Times'a verdiği röportajda, Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra 1.5 yıl boyunca alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için tedavi gördüğünü itiraf etti...

Ünlü aktör Brad Pitt, geçtiğimiz günlerde New York Times’a özel bir röportaj verdi. 55 yaşındaki aktör, Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için Adsız Alkolikler Derneği’ne üye olduğunu ve tedavi gördüğünü anlattı.

Dernekte çalıştığı dönemde kendi çirkin yüzüyle başa çıkmayı öğrendiğini belirten Brad Pitt, eskiden içki masasını kendisi için ‘Güvenli bölge’ olduğunu, orada kimsenin onu yargılamadığını söyledi.

“Sonradan fark ettim ki alkol sadece bizim kötü taraflarımızı ortay çıkarıyor, bu yüzden alkollüyken kimseyi yargılayamıyorsunuz” diyen Pitt, özellikle 1990’lı yıllarda uyuşturucu kullandığına da değindi ve “90’larda bir anda tüm dikkatler üzerimde toplanmıştı. Benden beklenenler ve hakkımdaki yargılarla başa çıkmakta zorlanıyordum. Gerçek bir keşiş gibi olmuş ve kendimi unutmaya başlamıştım. Okul bittikten sonra kafayı çekmediğim bir gün bile olmadı” dedi.