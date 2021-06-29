Britney Spears’a bir destek de Christina Aguilera’dan geldi

Son 13 yıldır babasının vasiliği altında yaşayan şarkıcı, bağımsızlığı için açtığı davada şok edici açıklamalar yaptı. Evlenmesine ve çocuk sahibi olmasına izin verilmediğini, uyuşturulduğunu, zorla çalıştırıldığını anlatan Spears’ın konuşmasından sonra ünlülerden ve hayranlarından çok sayıda destek yağdı.

Geçtiğimiz hafta Justin Timberlake’in eski sevgilisine destek olmak için yazdığı tweet’lerden sonra bu hafta da Christina Aguilera Instagram’dan ünlü şarkıcının yanında olduğunu paylaştı.

ESKİ ARKADAŞINA DESTEK OLDU

Aguilera, Instagram’da yaptığı açıklamada şunları yazdı: “Son birkaç gündür Britney’i ve yaşadığı her şeyi düşünüyorum. Kendi kaderini kendi elinde tutmak isteyen bir kadının ya da insanın dilediği gibi yaşamasına izin verilmemesi kabul edilemez. Size yakın olanlar tarafından susturulmak, görmezden gelinmek, zorbalığa uğramak veya destek görmemek hayal edilebilecek en yıkıcı ve alçaltıcı şey. Bunun insana verebileceği zihinsel ve duygusal hasar hafife alınacak bir şey değil. Her kadının kendi bedeni, kendi üreme sistemi, kendi mahremiyeti, kendi alanı, kendi şifası ve kendi mutluluğu hakkı olmalı. Çoğunun hayal bile edemeyeceği koşullar ve baskı altında çalışan bir kadın en mutlu hayatı yaşamak için mümkün olan tüm özgürlüğü hak ediyor. Kalbim Britney ile. Dünyadaki tüm GERÇEK sevgiyi ve desteği hak ediyor.”

Aguilera; Justin Timberlake ve Ryan Gosling ile birlikte Spears ile ilk kez 1993 yılında Disney Channel’da “Yepyeni Mickey Mouse Club”a katıldığında tanıştı. İki kadın, 1990’ların sonunda ve 2000’lerin başında pop listelerinin zirvesini paylaşıyorlardı.

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