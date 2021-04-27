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Britney Spears’ın babası, eski eşini kızının acılarını suiistimal etmekle suçluyor

Bir dönemin dünyaca ünlü pop yıldızı, sansasyonel yaşamıyla dikkat çekerken annesi ve babası arasındaki tartışmalar da devam ediyor. Son olarak Britney Spears’ın babası Jamie Spears, eski eşi Lynne Spears’ı yayınladığı kitapla kızının acılarını ve travmalarını kişisel kazanç haline getirdiğini iddia etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:37, 27/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Britney Spears’ın babası, eski eşini kızının acılarını suiistimal etmekle suçluyor

Spears ailesinde sular durulmuyor. Birbirlerine açtıkları davalarla sık sık gündeme gelen ailede şimdi de eski eşler tartışıyor.

Lynne Spears 2008 yılında ailesiyle ilgili pek çok şeyi anlattığı kitabıyla eski eşinin hedefi oldu. İkili arasındaki çekişme ise uzun süredir devam ediyor.

Daha önce Britney Spears'ın akıl sağlığının iyi olmadığını iddia ederek tüm yaşantısının kontrolünü ele alan babası Jamie Spears'a annesi Lynne dava açmış ve Jamie Spears ile hukuk firmasının Britney'nin kazancından yararlanmaya çalıştığını iddia etmişti.

Ayrıca Britney Spears da tüm iş anlaşmalarından ve finansal süreçlerinden sorumlu olan babasına birkaç ay önce dava açmış ve geçici olarak vasiliğini yapan menajeri Jodi Montgomery'nin kalıcı olmasını istemişti.

Britney'nin talebinden kısa bir süre sonra babasının yeni atağı dikkat çekti.

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