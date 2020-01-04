Britney Spears’ın yoga performansı beğenildi

Amerikalı şarkıcı Britney Spears inişli çıkışlı bir müzik kariyerine sahip olsa da sosyal medya paylaşımları ve gündem yaratan hareketleriyle kendisinden söz ettiriyor. Geride bıraktığımız yıl alkol bağımlığından kurtulmak adına bir merkeze yatan ve hakkında çok sayıda haber yapılan Britney, sağlıklı günlere geri dönmek adına yogaya sarıldı.

BRITNEY’DEN YOGA VİDEOSU

38 yaşındaki şarkıcının adı şimdilerde kendi hayranları için açılacak olan bir sergiyle gündemde. ‘Britney Spears deneyim merkezi’ adını taşıyan sergi, ünlü şarkıcının kliplerindeki temayı yansıtan 10 odadan oluşuyor. Britney açılışta fit bir görüntü sergilemek adına spor faaliyetlerini artırdı. Şarkıcı Instagram hesabından paylaştığı yoga videosu ile beğeni topladı.