Bruce Willis, 34 yıl sonra Zor Ölüm filminin çekildiği yerde poz verdi

Ünlü oyuncu Bruce Willis, iletişim yeteneğini yıkıcı bir şekilde etkileyen afazi hastalığı teşhisinden sonra Zor Ölüm filminin çekildiği yere dönerek nostaljik bir klip çekti.

Sozcu.com.tr

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Mart ayında afazi hastalığına yakalandığı açıklanan ünlü oyuncu Bruce Willis’in, oyunculuğu bırakıp artık daha sakin bir hayat geçtiği haberleri paylaşılmıştı. Oyuncunun eşi Emma Heming, geçtiğimiz günlerde hem oyuncu hem de oyuncunun hayranları için nostaljik bir paylaşım yaptı.

Willis, 1988 yapımı Zor Ölüm filminin sahnelerinden birinin çekildiği Nakatomi Plaza’ya 34 yıl sonra giderek eşine poz verdi.

Oyuncunun eşi Emma Heming Willis, Bruce’un California’daki Fox Plaza’yı ziyaret ettiği Instagram’da bir video paylaştı. Filmde Nakatomi Plaza olarak yeniden adlandırılan bina, Willis’in karakteri dedektif John McClane’in bir grup teröristi indirdiği yerdi.

Siyah-beyaz klipte Willis gökdelenin tepesinde duruyor ve manzaranın tadını çıkarıyor. 1988 klasiğinden sahneler de videoda yer alıyor.

Mart ayında yıldızın ailesi, oyuncuya afazi teşhisi konulduktan sonra oyunculuğu bırakacağını açıklamıştı. Afazi, sözlü ifadeyi ve anlamayı bozan bir beyin hasarı. Hastaları etkili bir şekilde iletişim kuramaz hale getirir ve genellikle bir inmenin sonucudur.

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