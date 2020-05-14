Buket Aydın kimdir? Buket Aydın aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Kanal D Ana Haber sunuculuğundan istifa eden Buket Aydın, 7 yıllık eşi ile tek celsede boşanmasıyla yeniden gündem oldu. 7 yıldır evli olduğu Ece Baykal’dan boşanan Buket Aydın’nın kim olduğu internette en çok aratılan konuların başında geliyor. Peki, Buket Aydın kimdir? Buket Aydın aslen nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte bilinmesi gerekenler…

Haber spikeri Buket Aydın, ilk önce istifasıyla sonra da boşanmasıyla gündem oldu. Demirören Medya'daki bütün görevlerinden istifa eden Buket Aydın, bugün de 7 yıllık eşi Ece Baykal ile tek celsede boşandı. Bu haberler sonrası ‘Buket Aydın kimdir' sorusu internette aratılmaya başlandı. İşte cevaplar…

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitiren Aydın, Atilla İlhan’ın şiirleri üzerine yüksek lisans yaptı.

Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alan Buket Aydın, bir sene bir radyoda haber spikerliği yaptı. Radyo’dan Kanaltürk’e geçiş yapan Aydın, ilk televizyon tecrübesini bu kanalda gerçekleştirdi. Kanaltürk’te spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülteni sunuculuğu görevini yapan Aydın, Kanaltürk’ten TRT Türk kanalına geçti.

TRT Türk’te program sunuculuğu yapmaya başlayan Buket aydın, 2011’de NTV’ye transfer oldu. NTV’de haber bülteni sunduktan bir süre sonra “NTV Gece Bülteni Kuşağı’nda” moderatörlük yaptı.

2018 yılında haber sunuculuğu kariyerine Kanal D’de devam eden Buket Aydın, En İyi Haber Spikeri, Anadolu Medya, En İyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu, Yılın Kadın Haber Spikeri, Yılın Gece Haberleri Bülteni ödüllerinin sahibi oldu. Buket Aydın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Demirören Medya'daki görevlerinden istifa etti.