Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Bülent Ersoy, jürisi olduğu programda annesinin ardından konuştu, gözyaşları sel oldu
Bülent Ersoy, jürisi olduğu programda annesinin ardından konuştu, gözyaşları sel oldu
Geçen nisan ayında annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy, jürisi olduğu televizyon programında duygusal anlar yaşadı. Ersoy ilk kez duygularını dile getirdi, gözyaşlarına hakim olamadı...
Magazin 26 Haziran 2020 - 15:28

Türk müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, jüri üyeliği yaptığı Kuaförüm Sensin adlı televizyon programında hem ağladı hem ağlattı. Nisan ayında annesi Necla Poyraz’ı kaybeden Ersoy, annesinin ardından duygularını şöyle dile getirdi “Ben tek başımayım. Çocuğum yok, kimsem yok. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Anacığıma ‘Anne ben de geleceğim, yalnız kalmayacaksın burada’ dedim. 70 yaşımdayım ama yine ana, yine baba hep olmalı. Annemi çok özlüyorum.”

Son güncelleme: 15:35 - 26.06.2020