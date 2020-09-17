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Bülent Ersoy mide kanaması geçirdi
Bülent Ersoy mide kanaması geçirdi
Sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada midesindeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdiğini söyledi.
Magazin 17 Eylül 2020 - 09:25

68 yaşındaki Bülent Ersoy, önceki gün İzmir’de rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Mide kanaması geçiren Ersoy, Instagram hesabından açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUMUM YOK”

Bülent Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim.

* Şükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim.

* Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla.

Açıklamanın ardından birçokçok ünlü, Bülent Ersoy’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Son güncelleme: 09:54 - 17.09.2020
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