Bülent Ersoy, Hadise’yi hem övdü hem de yerdi

Bayramın birinci günü orkestrasını azarladığı iddia edilen Bülent Ersoy, konu ile ilgili olarak açıklama yaptı. Orkestrasını azarlamadığını belirten Ersoy, “Sahneye okuyarak çıkacaktım. Tonmeister da şarkı başlayıp da ben ortalarda görünmeyince kesmiş playbackı… ‘Ne oluyoruz ayol' dedim. O arada feryat ettim. Çünkü içeriden okuyarak gelecektim. Biraz yalancılık yapıyordum. Sanki Playback okumuyormuşum gibi. Sahtekârlığım çıktı meydana” diyerek kahkaha attı.

“HİÇ MÜTEVAZİ OLMAYACAĞIM”

Kıbrıslı sanatçı Linet'in “Playback yapan sanatçıların kazandığı para helal değil” sözü hatırlatılan Ersoy, “Şimdi benimle ilgili öyle bir konu olamaz. Çünkü ben Allah'ına kadar canla okurum. Hanımefendi doğru söylemiş. Playback okumayı ben de tasvip etmiyorum. Atmosfer itibariyle birinci şarkıyı öyle okuyacaktım. Yakalandım. Hep canlı okurum. Benim üstüme de kolay kolay canlı kimse okuyamaz. Bir İbrahim Bey vardı Allah'ına kadar okurdu. Bir de ben varım. Bunda hiç mütevazı olamayacağım” dedi.

“O KALÇALAR KUM SAATİ GİBİYDİ”

26 Ağustos akşamı Selami Şahin ile birlikte Harbiye Açıkhava'da sahne alacak olan Bülent Ersoy, o gece için özel bir hazırlık yapacaklarını söyledi. Harbiye'de sahne alan Hadise'nin “Mekânın sahibi geri geldi” sözleri hatırlatılan Ersoy, ünlü popçuyu hem övdü hem de eleştirdi.

Hadise'nin sözlerinin iddialı olduğunu ifade eden Ersoy, “Hadise Hanım'ı gördüm. Çok güzeldi. O zenci kız (Jennifer Lopez) öyle yapmıştı. Bizim kızın da öyle yapması çok hoşuma gitti. Güzel de taşıdı. Kalçalar falan böyle pek de güzeldi ama mekânın sahibi olunca biraz tuhaf oluyor. Çünkü Tarkan Beyefendi var. Sonra bizim polis müdürü kız Ebru Gündeş var. O da biraz serttir. Sanki ben doğurmuşum. 5 gün okudu daha da okuyacakmış. Şimdi bunlar varken oranın sahibi bence sevgili Ebru Gündeş ve Tarkan Beyefendi oluyor diyorum. Bir gece okuyup buranın sahibesi benim demek biraz mübalağa oluyor. Hadise de çok güzeldi. Bayıldım. O kalçalar kum saati gibiydi. Çok çok hoşuma gitti” şeklinde konuştu.