Burak Deniz sevgilisi Didem Soydan’la ilk kez fotoğraf paylaştı

Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan’la ayrıldığı iddialarına cevap veren bir fotoğraf yayınladı.

Ünlü oyuncu ilk kez sosyal medyada sevgilisiyle paylaşım yaptı. Instagram’da özel hayatıyla ilgili çok fazla paylaşımda bulunmayan Deniz, bu kuralı adeta Didem Soydan için bozdu.

Soydan ile birlikte at üzerinde gezintiye çıkan 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını yayınladı.

Burak Deniz’in “Hoo oğlum hoo” notunu düştüğü kareye kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Geçen günlerde Nişantaşı’nda görüntülenen Didem Soydan, “Burak ile birlikteyiz, mutluyuz” deyip aşkını ilan etmişti.