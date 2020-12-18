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Burak Özçivit’ten bağış isteği
Burak Özçivit’ten bağış isteği
Oyuncu Burak Özçivit, Türk Kanser Derneği ile birlikte bağış kampanyasına imza attı. Sevenlerine seslenen Özçivit, doğum gününde hediye yerine bağış yapılması ricasında bulundu.
Magazin 18 Aralık 2020 - 12:20

‘Kuruluş Osman’ dizisinde ‘Osman Bey’ karakterini canlandıran Burak Özçivit, 24 Aralık’taki doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği ile birlikte bir bağış kampanyası düzenlediğini açıkladı.

Doğum gününde hediye istemediğini dile getiren Özçivit, yaptığı açıklamayla sevenlerine seslendi.

Özçivit, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum.”

“Sizlerden iyilik istiyorum, Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek”

2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenen Burak Özçivit, 24 Aralık’ta 36. yaşına basacak.

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Son güncelleme: 12:24 - 18.12.2020
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