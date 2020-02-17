Burcu Esmersoy’dan hastalık iddialarına tepki

Sunucu Burcu Esmersoy, Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafın alınıpp, “Anoreksiya nervoza hastalığına yakalandı” şeklinde haber yapılmasına tepki gösterdi. Bir video çekip tepkisini dile getiren Esmersoy, şu not ile tepkisini dile getirdi:

‘HİÇBİR RAHATSIZLIĞIM YOK’

İnsanlar bana ‘geçmiş olsun’ mesajı yolluyor, ‘ne oldu ya’ dedim.. İnternet ‘haberciliği’ yapılmış… Benim hiçbir rahatsızlığım yok ama yakında bu haberi yapanların olabilir. İki üç tık alacaksınız diye özellikle insanların sağlığı ile ilgili yalan haber yapmayın canlar… Ben şimdi iş arkadaşlarımla yemeğe gidiyorum.”

Esmersoy, bu videosunun ardından söz konusu fotoğrafı tekrardan paylaştı ve “Bu da mı gol değil yani? Güzelim fotoğrafı resmen yediniz ya yalan haberle” dedi.