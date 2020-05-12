Burcu Güneş kimdir? Burcu Güneş nereli ve kaç yaşında?

Burcu Güneş, 1975 doğumludur. 2001 yılında TAÇSAV tarafından "İdeal Türk Genç Kızı" seçilen ve müzik kariyerine gitarist olan babasına vokal yaparak adım atan Burcu Güneş hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Burcu Güneş nereli ve kaç yaşında?

İlk bestesini 12 yaşında yapan ve ilk albümü “Aşk Yarasını” 1998 yılında yayımlayan Burcu Güneş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Burcu Güneş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

BURCU GÜNEŞ KİMDİR?

Burcu Güneş, 12 Ağustos 1975 tarihinde İzmir Alsancak'ta dünyaya gelmiştir. İlk bestesini 12 yaşında yapan, ilk sahne deneyimini ise 13 yaşında babasına vokal yaparak yaşayan Burcu Güneş, babası ile kurdukları dio, trio ve orkestralarla, büyük otellerde ve tatil köylerinde caz ve pop müzik şarkıları söylemiştir. O dönemde “Zenci Gırtlaklı Beyaz Kız” olarak da anılan Güneş, 18 yaşında, İzmir 9 Eylül Devlet Konservatuvar Müdürü Prof. Müfit Bayraşa’dan şan, artikülasyon ve solfej dersleri almıştır.

Dünyaca ünlü klasik piyanist Burçin Büke’ye söz ve bestelerini dinletmesi ile profesyonel hayata adım atan Burcu Güneş, 1998 yılında Garo Mafyan, Nino Varon, Tanju Arıkan ve ekibiyle ilk albümü Aşk Yarası’nı piyasaya sürdü. Albümde yer alan 4 şarkının sözünü kendisi yazdı. Yine albümden “Alimallah” ve “Yaşadık Bitmedi” isimli şarkıları Fransa’da compilation bir albümde yer aldı.

2001 yılında Tılsım adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü. Ayna’nın solisti Erhan Güleryüz’e ait “Biz Aşkı Meleklerden Çaldık” adlı şarkısı bu albümde yer aldı. Albüm 2001 yılında 1 milyon tirajını geçerek o yılın en çok satan pop albümlerinden oldu. Üçüncü albümü “Ay Şahit”i 2004 yılında çıkardı. Albümde Nazan Öncel, Fettah Can, Aysel Gürel ve Selami Şahin gibi isimlerle de çalıştı. Mert Ekren’in “Sahilden” adlı şarkısında Ceza ile featuring yaptı. Aynı yılda Neredesin Firuze adlı sinema filminde ve soundtrack albümünde “Gaip Yol” adlı şarkıyla yer aldı. Ay Şahit uzun süre müzik listelerinin üst sıralarında yer aldı.

2006 yılında prodüktörlüğünü kendisinin yaptığı “Ben Ateş Ben Su” adlı albümünü çıkardı. 2008 yılında 3 Hürel Sonsuza Kadar adlı albümde, 3 Hürel'in “Yorgunum” adlı şarkısını yorumladı. 2009 yılında Sihirbaz adlı beşinci albümünü çıkardı. 2011'de sözü ve müziği Eflatun’a ait olan “Oflaya Oflaya” adlı single çalışmasını piyasaya süren Burcu Güneş'in 2013 yılının Şubat ayında, altıncı stüdyo albümü Gül Kokusu müzik marketlerdeki yerini aldı.

Birçok radyo ve reklam jingle’ı da seslendiren Burcu Güneş, bugüne kadar Türkiye ve Avrupa genelinde 450’yi aşkın konser gerçekleştirdi. Hayvan haklarına olan duyarlılığı ile de tanınan Burcu Güneş, Aslan burcudur.

Albümleri:

Aşk Yarası (1998)

Tılsım (2001)

Ay Şahit (2004)

Ben Ateş Ben Su (2006)

Sihirbaz (2009)

Gül Kokusu (2013)

Anadolu’nun Güneşi (2018)

Burcu Güneş'in rol aldığı diziler ve filmler:

2004 – Neredesin Firuze (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2009 – Üç Tatlı Cadı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

TV programları:

2007 – Şarkı Söylemek Lazım 1 – Oyuncu Berke Hürcan’ın vokal koçu (Show TV)

2008 – Akademi Türkiye 2 – Jüri Üyeliği (Kanal 1)

2010 – Burcu Güneş ile Pop Caz Alaturka (TRT Müzik)

2010 – Yok Böyle Dans 1 – James Wilson ile yarışmacı (Show TV)

Ödülleri:

2010 – 1.Pal Fm Müzik Ödülleri – En İyi Albüm (Sihirbaz)

2011 – Dokuz Eylül Üniversitesi Gurur Kariyer Öncüleri Ödülleri – Türkiye’nin Gururu Kariyer Öncüsü

2012 – 2.Pal Fm Müzik Ödülleri – Pal FM'de En Çok İstek Alan Şarkı (Oflaya Oflaya)

2013 – 3.Pal Fm Müzik Ödülleri – En İyi Düet (Çıkmaz Sokaklar)

2017 – 17.Magazinci.com Ödülleri – Yılın Kadın Pop Yorumcusu – Yılın Teklisi (Yakın Mesafe)