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Burcu Kara, oğlu Ali ile oyun oynarken pozunu paylaştı
Burcu Kara, oğlu Ali ile oyun oynarken pozunu paylaştı
Geçtiğimiz yıl doğum yapan oyuncu Burcu Kara, çocuğuyla bol bol vakit geçiriyor. Kara, oğluyla geçirdiği en güzel anlarını sosyal medyada paylaşıyor...
Magazin 21 Eylül 2018 - 11:50

Oyuncu Burcu Kara, Geçtiğimiz yıl eylül ayında oğlu Ali Çınar’ı dünyaya getirmişti. Yaklaşık iki hafta önce dostlarıyla oğlunun doğum gününü kutlayan Kara, dün de sabahın köründe çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
burcu-karaBurcu Kara, oğlu ile oyun oynarken çekilen fotoğrafının altına şöyle yazdı: Sabahın köründe kalkanlar burada mı? Bi de çirkin ol, kör ol, kedi ol, köpek ol… Böyle çalışma koşulları olur mu kardeşim? Saat sınırı, mesai ücreti, sigorta, servis, yemek falan hiçbir şey yok. Ama bir gülüşü var, her şey boş..”

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