Burcu Kıratlı kocası Sinan Akçıl’ı teste soktu

Aşklarını sadece birkaç ay içerisinde nikah masasına taşıyan ikili, sosyal medya hesaplarından ne kadar mutlu olduklarını gösteren paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Burcu Kıratlı geride bıraktığımız akşam instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti. Bir dergiye verdiği röportaj üzerinden eşi Sinan Akçıl’a sorular soran Kıratlı böylelikle hem eşinin kendi yaptığı işlere ne kadar ilgi gösterdiğini ölçtü hem de onu bir sınava sokmuş oldu. Burcu Kıratlı, paylaşım yaptığı videoların sonunda eşinin, sorularına doğru cevap vermesinin mutluluğunu yaşadı.