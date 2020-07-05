Cafer’in Çilesi filmi kaç yılında çekilmiştir? Cafer’in Çilesi konusu ve oyuncuları…

Yönetmenliğini Zeki Alaska'nın yaptığı ve 1978 yılında vizyona giren Cafer'in Çilesi, üstünden uzun yıllar geçse de izleyicileri güldürmeyi başaran nadir filmlerden biri. İşte Zeki-Metin efsanesinin en sevilen filmlerinden Cafer'in Çilesi filminin konusu ve oyuncuları…
CAFER'İN ÇİLESİ KONUSU
Cafer yaşlı teyzesiyle eniştesinin köşkünde beraber kalmaktadır. Akrabaları kaplıca tedavisi için Romanyaya gider. Cafer mahalle bakkalının kızı Gülserene (Filiz Ersürer)aşıktır. Ayrıca Cafer mahalleden başka dünyayı bilmeyen kendi halinde saf biridir. Bu sırada köşkte yaılnızken askerlik arkadaşı Refikle karşılaşır. Refik işsiz güçsüz hovarda geçinen biridir. Bir gece beraber eğlenmek için pavyona giderler. Burada başlarına çeşitli işler açarlar. Ayrıca köşkü pansiyon haline getirip kiracı alırlar. Caferin akrabaları geri dönünce işler iyice sarpa sarar.
CAFER'İN ÇİLESİ OYUNCULARI
Metin Akpinar – Refik
Zeki Alasya – Cafer
Belkis Dilligil
Zerrin Egeliler
Filiz Ersürer
Necla Fide
Muharrem Gürses