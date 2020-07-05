Cafer’in Çilesi filmi kaç yılında çekilmiştir? Cafer’in Çilesi konusu ve oyuncuları…

Zeki Alaska ve Metin Akpınar’ın başrollerinde olduğu Cafer’in Çilesi filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. İki usta oyuncunun mükemmel oyunculuğu ile unutulmazlar arasında olan Cafer’in Çilesi filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Yönetmenliğini Zeki Alaska'nın yaptığı ve 1978 yılında vizyona giren Cafer'in Çilesi, üstünden uzun yıllar geçse de izleyicileri güldürmeyi başaran nadir filmlerden biri. İşte Zeki-Metin efsanesinin en sevilen filmlerinden Cafer'in Çilesi filminin konusu ve oyuncuları…

CAFER'İN ÇİLESİ KONUSU

Cafer yaşlı teyzesiyle eniştesinin köşkünde beraber kalmaktadır. Akrabaları kaplıca tedavisi için Romanyaya gider. Cafer mahalle bakkalının kızı Gülserene (Filiz Ersürer)aşıktır. Ayrıca Cafer mahalleden başka dünyayı bilmeyen kendi halinde saf biridir. Bu sırada köşkte yaılnızken askerlik arkadaşı Refikle karşılaşır. Refik işsiz güçsüz hovarda geçinen biridir. Bir gece beraber eğlenmek için pavyona giderler. Burada başlarına çeşitli işler açarlar. Ayrıca köşkü pansiyon haline getirip kiracı alırlar. Caferin akrabaları geri dönünce işler iyice sarpa sarar.

CAFER'İN ÇİLESİ OYUNCULARI

Metin Akpinar – Refik

Zeki Alasya – Cafer

Belkis Dilligil

Zerrin Egeliler

Filiz Ersürer

Necla Fide

Muharrem Gürses