Çağatay Ulusoy asker oldu! İşte ilk görüntüsü

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bedelli askerliğini yapmak için geçtiğimiz gün birliğine teslim oldu. Sosyal medyada asker tıraşı olurken çekilmiş görüntüsü dolaşan Ulusoy bu defa askeri üniforma içinde görüntülendi.

Oyunculuk kariyerinde başarılı işlere imza atan Çağatay Ulusoy, son olarak bir dijital platform üzerinden yayınlanan Hakan Muhafız adlı dizi ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Bu dizi çekimleri sırasında kilolu görüntüsü ile dikkatleri üzerine Ulusoy, geçtiğimiz gün saç tıraşı olurken çekilmiş fotoğrafları ile gündeme gelmişti. Kısa dönem askerlik yapmak için birliğine teslim olan oyuncunun askeri üniforma içerisindeki görüntüsü de sosyal medyaya düştü. Ulusoy’un üniformaya rağmen göbeğinin belirgin olması dikkat çekti.



