Çağatay Ulusoy asker oldu! İşte ilk görüntüsü
Oyunculuk kariyerinde başarılı işlere imza atan Çağatay Ulusoy, son olarak bir dijital platform üzerinden yayınlanan Hakan Muhafız adlı dizi ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Bu dizi çekimleri sırasında kilolu görüntüsü ile dikkatleri üzerine Ulusoy, geçtiğimiz gün saç tıraşı olurken çekilmiş fotoğrafları ile gündeme gelmişti. Kısa dönem askerlik yapmak için birliğine teslim olan oyuncunun askeri üniforma içerisindeki görüntüsü de sosyal medyaya düştü. Ulusoy’un üniformaya rağmen göbeğinin belirgin olması dikkat çekti.