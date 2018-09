Çağla Şıkel geçmişiyle yüzleşti Alişan’dan atak gecikmedi

Gerek televizyon ekranlarında sundukları programlarla ve gerekse birlikte yer aldıkları dizilerle her fırsatta uyumlu bir ikili olduklarını gösteren Çağla Şıkel ve Alişan'dan birbiri ardına gelen paylaşımlar beğeni aldı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

İlk olarak Çağla Şıkel sosyal medya hesabından henüz 17-18 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve yanına şimdiki görüntüsünün bir fotoğrafını koyarak son derece duygusal satırlar yazdı. Geçmiş yıllardaki kendisine seslendiği bu satırlarda Şıkel şu ifadeleri kullandı:

“İyi ki bu fotoğraf çıktı karşıma. Nasıl duygulandım. Bir baktım önce… Sonra sarıldım o yaşlarıma… 21 sene önce, daha 17 yaşındayım. Yeni Türkiye güzeli seçilmişim, ilk kez giymişim pullu elbisemi. Bale temsillerinde sürdüğüm rujumu sürmüşüm, nasıl güzel nasıl heyecanlı nasıl tedirginim. Neler yaşayacağımı nelerle karşılaşacağımı bilmeden gülümserken çekilmiş bir fotoğraf. Bu çok iyi bir fırsat dedim kendime ve hemen fotoğrafı karşıma aldım. Durdum ve dedim ki:

Sen her geçen gün kendini geliştiren, hiç durmayan, her daim çalışan hayata işine sahip olduklarına aşık bir kadın kendi ayakları üzerinde duran bir Anne oldun. Artık korkma her şey hayal edemeyeceğin kadar güzel oldu… Şükürler olsun”

Çağla’nın bu paylaşımından kısa süre sonra bu defa ekran partneri ve yakın arkadaşı Alişan’dan benzer bir paylaşım geldi. Şarkıcı Alişan da gençlik yıllarına ait bir kareyi paylaşarak tıpkı Çağla’nın cümlelerine benzer ifadeler kullanarak çocukluğuna seslendi ve geçen yıllarla hesaplaştı. İşte Alişan’ın partneri Çağla Şıkel’in paylaşımına gönderme yaptığı o esprili satırlar:

“Gudum'un paylaşımını görünce, ben de geçmişimle bir yüzleşmek istedim. Nereden çıktı şimdi bu fotoğraf karşıma? Nasıl duygulanmayayım… Bir baktım önce… Sonra sarıldım hemen telefonuma, silmek için fotoyu. 27 sene önce, daha 16 yaşındaydım. Gudum daha Türkiye güzeli seçilememiş, pullu elbise falan yok, okuyor o yıllarda. İnsan bir saçını düzgün tarar, sanki gözüne far tutulmuş tavşan gibi bakmışsın, diyorum kendi kendime… Neler yaşadığımı düşündüm o yıllarda… Düzgün not gelmeyince evde yediğim zılgıtları, bu çocuk serseri mi olacak lafları, dün gibi kulağımda çınlamaya başladı. Fotoğrafı karşıma aldım dedim ki… Çok şükür bizi bugünlere kavuşturan rabbime”