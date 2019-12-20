Çağla Şıkel: Hep böyle parlasın gözlerin

Şimdilerde sadece özel defilelerde boy gösteren Çağla Şıkel, Instagram hesabı üzerinden çocukluk dönemine ait bir paylaşımda bulundu ve bu kare üzerinden kendisine nasihatler etti.

Günlük hayatında son derece yoğun bir tempo içerisinde koşturan Çağla Şıkel, kimi zaman özel defilelerle boy gösterirken kimi zaman da Youtube kanalı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şıkel, dün yaptığı TBT üzerinden kendisine nasihatlerde bulundu. İşte Çağla’nın çocukluk fotoğrafı üzerinden yaptığı o paylaşım:

“Hep böyle parlasın gözlerin… Kötülükten ,kıskançlıktan, kinden, nefretten, kavgadan, atışmalardan başkalarının hayatından, tüm hırslardan uzak yüreğin sevgiyle dolup dolup taşsın hayatın boyunca. Ve de öyle oldu… Şükürler olsun”