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Çağla Şıkel takipçilerine sordu: Sizce aşı yaptırmalı mıyım?
Çağla Şıkel takipçilerine sordu: Sizce aşı yaptırmalı mıyım?
Son günlerde Arto ile yaşadığı mahkeme süreci ile gündemde olan Çağla Şıkel, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine gündemin önemli maddelerinden olan 'aşı' konusunda bir soru yöneltti.
Magazin 26 Kasım 2019 - 14:53

Şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğulları Uzay ve Kuzey’in üzerine titreyen ve her fırsatta onlarla ilgili paylaşımlarda bulunan Çağla Şıkel, bu defa takipçilerine sağlık üzerine bir soru yöneltti.

ÇOCUKLARINI AŞIYA GÖTÜRDÜ

Sunuculuğunu yaptığı program sonrasında çocuklarını aşıya götüren Şıkel, bu kararıyla ilgili aklındaki soruları takipçilerine de yöneltti.

Çağla Şıkel: “Buradan tüm annelere sesleniyorum aşı konusuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yaptırıyor musunuz yaptırmıyor musunuz? Fikirlerinizi merak ediyorum… Biz bugün aşıya olmaya gideceğiz kollarına uyuşturucu krem sürmeye söz verdim, umarım işe yarayacak” sorusunu sordu. Başarılı ismin takipçilerinden gelen yorumlarda aşı konusunda insanların kararsız kaldığı ortaya çıktı.

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