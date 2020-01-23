Çağla Şıkel’den göbekli video

Eski manken ve sunucu Çağla Şıkel ne kadar etkin bir sosyal medya kullanıcısı olduğunu son dönemin popüler video paylaşım uygulamalarından birine çektiği video ile gösterdi.

İşinden ve çocuklarından kalan vaktini yoğun bir şekilde spora ayıran Çağla Şıkel yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği aktiviteler sayesinde son derece fit bir görüntüye sahip. Zaman zaman çalışma yaptığı spor salonundan paylaşımlarda bulunan Şıkel, bu defa soyunma odasında çektiği eğlenceli video ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Son dönemin popüler video uygulamalarından birinde hesap açtığını takipçilerine duyuran Şıkel, hayranlarından kendisini takip etmelerini de istedi. Çağla Şıkel, göbeğini içeri çektiği videosu ile güldürdü.