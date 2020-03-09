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Çağla Şıkel’in parmak ısırtan esnekliği
Çağla Şıkel’in parmak ısırtan esnekliği
Eski manken Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yıllar geçmiş olsa da esnekliğinden bir şey kaybetmediğini gösterdi.
Magazin 9 Mart 2020 - 13:15

Şimdilerde sadece özel defileler için podyuma çıkan Çağla Şıkel, bir yandan Youtube kanalına video çekerken bir yandan da çocuklarıyla ilgileniyor. Sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanan ve gündemi de yakından takipten eden Şıkel, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini eğlendirmeyi de başarıyor.

 

Bir dönem baleyle de ilgilenen Çağla Şıkel, üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen esnekliğini kaybetmediğini paylaştığı video ile gösterdi. Bacağını 180 derecelik bir açı oluşturacak şekilde havaya kaldıran Şıkel bu paylaşıma; ‘Yeni haftaya giriş yapıyorumdur’ notunu düştü.

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Son güncelleme: 13:26 - 09.03.2020
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