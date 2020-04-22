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Çağlar Çorumlu’dan özlem dolu paylaşım
Çağlar Çorumlu’dan özlem dolu paylaşım
Oyuncu Çağlar Çorumlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karantina günlerinin bir an önce bitmesini istedi ve özlemini dile getirdi.
Magazin 22 Nisan 2020 - 08:05

Güldür Güldür aldı programda yaptığı tiplemelerle ekran karşısındakileri güldürmeyi başaran Çağlar Çorumlu, meslektaşlarıyla birlikte bir süredir ev karantinasında bulunuyor. Herkesin kendi evinden yaptığı çekimlerle seyirci ile buluşmaya devam eden Çorumlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Skeçlerinde kullandığı ayakkabıların fotoğraflarını paylaşan oyuncu altına da şunları yazdı:

“Onlar sihirli ayakkabılar…biz onları giyince halden hale, rolden role giriyoruz…şu günler geçsin de hep beraber alemden aleme dolaşalım yine … “

Son güncelleme: 08:06 - 22.04.2020
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