Çağrı Çıtanak kimdir? Çağrı Çıtanak nereli, kaç yaşında?

Çağrı Çıtanak, 1990 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2010 yılında Küçük Sırlar dizisiyle geçen Çağrı Çıtanak hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Çağrı Çıtanak nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Kocaman Ailem dizisinde Ercan karakterine hayat vermiş olan Çağrı Çıtanak hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Çağrı Çıtanak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ÇAĞRI ÇITANAK KİMDİR?

Çağrı Çıtanak, 29 Kasım 1990 tarihinde Hatay'da dünyaya gelmiştir. Antakya Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan Çağrı Çıtanak, 2010 yılında rol aldığı Küçük Sırlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Tatlı İntikam, Acil aşk Aranıyor, Şeref Meselesi, Babam Sınıfta Kaldı, Benim İçin Üzülme, Kayıp Şehir, Suskunlar, Bizim Yenge, Kavak Yelleri ve Ateş Böceği gibi yapımlarda rol alan Çağrı Çıtanak, Kocaman Ailem dizisinde de Ercan karakterine hayat verdi. Son olarak Sen Çal Kapımı dizinden Ferit karakterine hayat veriyor.

Çağrı Çıtanak'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Sen Çal Kapımı (Ferit) TV Dizisi

2018 – Kocaman Ailem (Ercan) TV Dizisi

2017 – Vatanım Sensin (Spiros) TV Dizisi

2017 – Ateşböceği (Teo) TV Dizisi

2016 – Tatlı İntikam (Bülent) TV Dizisi

2015 – Acil Aşk Aranıyor (Engin) TV Dizisi

2015 – Hayat Mucizelere Gebe (Doktor) TV Dizisi

2014 – Şeref Meselesi (Mete) TV Dizisi

2013 – Babam Sınıfta Kaldı (Kaan) TV Dizisi

2012 – Çalsın Sazlar (Cavit) Sinema Filmi

2012 – Benim İçin Üzülme TV Dizisi

2011 – Bizim Yenge TV Dizisi

2010 – Küçük Sırlar TV Dizisi