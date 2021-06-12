Can Yaman ve Diletta Leotta, Türkiye-İtalya maçını birlikte izledi

EURO 2020’nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı İtalya ile karşı karşıya gelirken oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spiker Diletta Leotta da karşılaşmayı sevgilisiyle birlikte tribünden izledi.

Sevgilisi Yaman ile Roma Olimpiyat Stadı’na giden Leotta, mücadele öncesi ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Karşılaşma öncesi Yaman’la beraber iki ülkenin bayraklarının olduğu atkıyla pozlar veren Leotta, İtalya’nın bulduğu gollerin ardından büyük mutluluk yaşadı.

Ünlü spiker sevgilisi Yaman’ın maç sonu maskenin yüzünde olduğu bir kareyi de yayınladı.

İkiliye Roma Olimpiyat Stadı’nda Türk taraftarlar da büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmayı izlemek için tribüne gelen Türk taraftarlar ikilinin fotoğraflarını çekti.

DUDAK DUDAĞA…

Diletta Leotta ile İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma’nın Başkan Yardımcısı Ryan Friedkin’in geçen haftalarda dudak dudağa görüntülendiği bir fotoğraf servis edilmişti. Daha sonra pozların yeni olmadığı önceden çekildiği açıklanmıştı.

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