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Can Yaman’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması
İspanya'ya gittiğinde şaşırtıcı bir ilgiyle karşılaşan Can Yaman, kendisiyle aynı saatlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un da Madrid’de olduğu hatırlatılınca, "Ne yapayım arkadaşlar?" diye tepki verdi.
Magazin 27 Kasım 2019 - 13:06

Can Yaman, önceki gün bir televizyon programına katılmak için gittiği İspanya dönüşü basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Can Yaman, havaalanında onlarca insanın kendisini karşılamasının kurgu olduğu iddialarını reddederek, “Bütün dizilerim İspanya'ya satıldı. Orada durumlar farklı gelişti. Orada birçok kadın sosyal medyadan örgütleniyorlar ve geliyorlar. Çok üzücü keşke daha barışçıl olsak, birbirimize küfür etmesek, gurur duysak. Başka nasıl olabilir ki zaten” dedi.

“KIVANÇ BEYİN DİZİLERİ SATILDI MI ARAŞTIRMAK LAZIM”

Can Yaman, aynı tarihlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un da orada olmasıyla ilgili “Ne yapayım arkadaşlar, Kıvanç abinin dizileri İspanya'ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa öyle olur satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten. Benim dizilerim orada çok izleniyor” dedi.

KIVANÇ TATLITUĞ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Başarılı bir kariyere sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ’un, ‘Yeni jön’ olarak lanse edilen Can Yaman’la kıyaslanmasına nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

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Son güncelleme: 13:07 - 27.11.2019