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Can Yaman’ın sevgilisi ABD’li milyarder ile dudak dudağa!

Oyuncu Can Yaman’ın bir süredir beraber olduğu hatta evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, ABD'li milyarder Ryan Friedkin ile öpüşürken görüntülendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:51, 29/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Can Yaman’ın sevgilisi ABD’li milyarder ile dudak dudağa!

Can Yaman’ın, geçen ocak ayında ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İtalyan magazin dergisi Chi, çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, sürpriz aşkı belgelemişti.

GÖKYÜZÜNDEN EVLENME TEKLİFİ

Kısa bir süre içinde sevgilisine evlenme teklifi eden Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı, “Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can…” yazılı İtalyanca sözleri Roma’da uçurtmuştu.

Ancak bir süredir ikilinin ayrıldıklarının konuşulmasının ardından İtalyan basınında yer alan fotoğraflar dedikoduları kanıtlar gibi!

Spor spikeri Dilette Leotta, ABD’li milyarder, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma’nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin ile dudak dudağa görüntülendi.

Ortaya çıkan görüntüler sonrası Can Yaman’ın ne tepki vereceği merak konusu oldu.

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Yayınlanma Tarihi:09:37,