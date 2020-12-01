Cansu Dere’den aldatılma itirafı

‘Sadakatsiz’de ‘Asya’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Cansu Dere, InStyle dergisine konuştu.

Cansu Dere, “Sadakatsiz’de intikam peşinde koşan, aldatılmış bir kadını canlandırıyorsunuz. Siz aldatılsanız ne yaparsınız? Öç almak mı, sessizce terk etmek mi olur tercihiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“İHANET BANA YABANCI DEĞİL”

* Aldatılmak yabancı olduğum bir durum değil. Birisi için, ‘İnanamıyorum, bunu nasıl yapar’ diyerek şaşkınlık yaşamam.

* İhanet eden kişiye nefret duymak, intikam almak gibi güçlü duygular beslemem.

* ‘Bu insan da böyleymiş, ne yapalım’ der hayatıma devam ederim.

* İnsanın olduğu yerde iyilik kadar, kötülük ve çirkinliğin de olduğuna inanan, bunu baştan kabul eden biriyim.