Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Cansu Dere’den aldatılma itirafı
Cansu Dere’den aldatılma itirafı
'Sadakatsiz' dizisinde 'Asya' karakterine hayat veren Cansu Dere, aldatılma itirafında bulundu.
Magazin 1 Aralık 2020 - 08:49

‘Sadakatsiz’de ‘Asya’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Cansu Dere, InStyle dergisine konuştu.

Cansu Dere, “Sadakatsiz’de intikam peşinde koşan, aldatılmış bir kadını canlandırıyorsunuz. Siz aldatılsanız ne yaparsınız? Öç almak mı, sessizce terk etmek mi olur tercihiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“İHANET BANA YABANCI DEĞİL”

* Aldatılmak yabancı olduğum bir durum değil. Birisi için, ‘İnanamıyorum, bunu nasıl yapar’ diyerek şaşkınlık yaşamam.

* İhanet eden kişiye nefret duymak, intikam almak gibi güçlü duygular beslemem.

* ‘Bu insan da böyleymiş, ne yapalım’ der hayatıma devam ederim.

* İnsanın olduğu yerde iyilik kadar, kötülük ve çirkinliğin de olduğuna inanan, bunu baştan kabul eden biriyim.

İlginizi ÇekebilirCansu Dere ve Fatih Aksoy, akşam yemeğinde görüntülendi
İlginizi ÇekebilirEngin Akyürek'ten Cansu Dere ile aşk iddialarına yanıt!
Son güncelleme: 09:22 - 01.12.2020
Etiketler