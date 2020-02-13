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Cardi B kardeşi Hennessy’nin videosunu paylaştı
Cardi B kardeşi Hennessy’nin videosunu paylaştı
Amerikalı RAP şarkıcısı Cardi B, 27 yaşında gelen şöhretin tadını çıkartırken sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla milyonlarca kişiye ulaşıyor. Cardi yaptığı son paylaşımla kardeşi Hennessy'nin Twerk yeteneğini gözler önüne serdi.
Magazin 13 Şubat 2020 - 09:52

Sadece şarkılarıyla değil çıplaklık konusunda sınırları zorlayan klipleriyle de dikkatleri üzerine çeken RAP şarkıcısı Cardi B, bir süredir 24 yaşındaki kardeşi Hennessy Carolina’nın Twerk yaparken görüldüğü videoları paylaşıyor. 59 milyonu aşan bir Instagram takipçisi olan Cardi B, kendisini ziyarete gelen kardeşinin üzerinde pijamaları varken yaptığı Twerk şovunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının ‘Büyük H’ notuyla paylaştığı video birkaç saat içerisinde 10 milyonu aşan bir izlenme oranına ulaştı.

 

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