Çarpışma son bölümde nefes kesti! Çarpışma 10.yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Çarpışma 9.son bölüm izle)

Çarpışma 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarpışma son bölümde; Demir, Kerem'in annesini öldüremediğini, birinin buna engel olduğunu Veli'ye itiraf ediyor. Zeynep, Kadir'in annesini bulması için tehlikeli bir işe soyunuyor. Veli, Galip'in kendisinden aldığı paraların hazineye aktarıldığı öğrenir öğrenmez yeni bir plan hazırlıyor. Selim, Veli'nin başına buyruk davranmasından dolayı bedel ödeme sırasının ona geldiğini söylüyor. Peki Çarpışma son bölümde başka neler yaşandı? Çarpışma 10. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz...

Çarpışma Show TV'de bu akşam 9. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Kadir, Zeynep’in de yardımları ile annesini buluyor. Anne ve oğulun yıllar sonra karşılaşmaları duygusal anların yaşanmasına neden oluyor. Zeynep, Selim’in yaptığı iş teklifini kabul ediyor ve yeni işine başlıyor. Kerem annesinin öldürüldüğünü düşünerek büyük bir korku yaşıyor. Kadir, emniyette Veli’ye muhbirlik yapan kişinin Meltem olduğunu çözüyor. Veli, Galip’in ondan aldığı paraların peşine düşerken Kadir’in engel olmaması için yeni bir oyun oynuyor. Peki Çarpışma 10. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Çarpışma son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

ÇARPIŞMA 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çarpışma 10. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 9. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Veli, Kerem’in annesini öldürmek üzeredir. Kerem gözyaşları içerisinde Veli’ye yalvarır. Annesi oğluyla son kez konuşur. Annesinin sözleri Kerem’in canını acıtır. Veli telefonu kapatınca Kerem çaresizlik içinde Veli diyerek haykırır. Veli Demir’e Kerem’in annesini öldürme emri verir. Dışarı çıktığında tek el silah sesi gelir ve “Böyle olmasını siz istediniz” der.

KEREM ANNESİNİ GÖRÜNCE SEVİNÇTEN DELİYE DÖNÜYOR

Kerem ağlayarak annesini aramaktadır. Annesinin evine gelir. İçeride yatakta yatan babasının yakasına yapışır. Babasına annesini sorar. Babası bilmediğini söyleyince “onun başına bir şey gelirse seni öldürürüm” diyerek çıkar. Ancak beklenmedik bir şey olur Kerem’in annesi çıkıp gelir. Kerem annesini görünce sevinçten ne yapacağını şaşırmıştır. Kerem’in annesini kurtaran ise Meral’dir.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜM İZLE

Meral, Zeynep, Kerem, Cemre ve Kadir’in bulunduğu eve gelerek, Veli’nin elinden Kerem’in annesini nasıl kurtardığını anlatır. Meral, Kerem’in annesine onun kafasına silah dayayan kişinin kim olduğunu bildiğini söyler. Kerem’in annesi neden kimliğini açıklamadığını sorunca Meral, Kerem’in onu öldürme ihtimalinden söz eder. Kerem’in annesi ikna olmuştur.

ZEYNEP SELİM’İN TEKLİFİNİ KABUL EDİYOR

Zeynep, Selim ile buluşur. Selim’e iş teklifini kabul ettiğini söyler. Selim çok sevinmiştir. Selim’e varlığının bir şeyleri başlatacağını ama neleri başlatacağını göreceklerini söyleyerek çıkar gider. Zeynep’in ayrılmasından sonra arka masada bulunan Veli Selim’in yanına gelir. Selim’e Zeynep’in teklifi neden kabul ettiğini bildiğini söyler.

ZEYNEP’TEN KADİR’E DESTEK

Zeynep, Kadir’e annesi ile ilgili bir şeyler yapmak ona yardımcı olmak istediğini söyler. Kadir zaten yaptığını çünkü yanında olduğunu söyler. Zeynep’e Aylin’in eve getirdiği değişimi anlatır. Aylin ve onun gitmemesini ister. Zeynep de hiçbir yere gitmediklerini söyler.

VELİ PARALARIN AKIBETİNİ ÖĞRENİYOR

Selim, Veli’ye para sorununu çözecek bir yol olduğunu söyler. Veli ne olduğunu sorunca, Galip’in ondan aldığı paraların hazineye aktarıldığını söyleyerek parayı almasını ister. Bu arada Kerem Demir’in karşısına çıkar. Demir, Kerem’e neden geldiğini sorar. Kerem, Cemre ve babası ile ilgili pişmanlıklarını anlatarak, annesinin kafasına silah dayayan kişi bu mu diyerek Meral’e döner. Demir Meral’i görünce şaşırır. Kerem’in sorduğu soruya ise “bu değil” diyerek yalan söyler.