Ceceli ve Akçıl garson oldu

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Önceki gün Balat Atölye’de çekilen klipte aşkın her halini anlatan şarkının sözleri, Sinan Akçıl'a, düzenlemesi Elvin Musayev, müziği ise Akçıl ve Zülfi Badalov'a ait. Emrah Özbilen yönetmenliğinde çekilen klipte 30 kişilik bir ekip çalıştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Sinan Akçıl: Featuring olayının dozu biraz kaçmaya başladı! “Bence kliplerde şarkıcıların önünde aranjör isimlerinin feat. diye yazması çok tuhaf bir ego savaşına giriyor. Aranjörün veya bestecinin adı söz veya müzikte yazmalı, sadece şarkıcıların adı klipte yazmalı ya da bizim gibi iki şarkıcı düet yaptıysa eğer, birinin önce birinin sonra yazılma kavgası da bana gereksiz geliyor… Biz Mustafa Ceceli & Sinan Akçıl yazıp parantez içine (alfabetik) yazdık… Herkes mutlu.” şeklinde konuştu.

KONUŞMAK İÇİN DAVANIN BİTMESİNİ BEKLİYOR

Ceceli, ikimizin de ortak arkadaşı ile birlikte bir gün sahur yaparken vedalaşma aşamasında sana bir şarkı dinleteceğim dedi. Ben şarkıyı dinledikten sonra ne güzel şarkı dedim ve yaz bitti gitti hala kulaklarımdaydı şarkı ve sonra burdayız dedi. Neden “Anlarsın” diye soran muhabirlere Akçıl, “Ben diyorum ki bu şarkıda sevdanın har halini mağlubunu galibini hakikaten de yaşamış bir çocuğum ve bunu şarkıya döktüm. Bazen bizim yaşadığımız ilişkilere dışarıdan bakması kolay gözüküyor ama başına gelince insanların o zaman hak vermeye başlıyorlar… Bunu vurgulamaya çalıştım. O yüzden romantizmin neresindeyiz doruklarındayız bu şarkıda” dedi. Ceceli’ye dava süreci ile ilgili sorulara “gizlilik olduğu için bir şey konuşamam ama bittiğinde gerekli açıklamaları yapacağım” dedi.