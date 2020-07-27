Cedi Osman’ın hayranları bu aşkı kabullenemedi: Kesin büyü yaptı!

Cedi Osman’ın hayranları bu aşkı kabullenemedi: Kesin büyü yaptı!

Alaçatı'da tanışan Ebru Şahin ile NBA'de oynayan basketbolcu Cedi Osman'ın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin aşkları yaptıkları paylaşımlarla netlik kazanmış olsa da Cedi'nin hayranları bu aşkı kabullenme taraftarı değil...

Milli basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin’in aşkı sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda çıkan iddiaları yalanlayan Ebru Şahin ve Cedi Osman bir süre sonra Alaçatı’daki bir lokantadan el ele çıkarken görüntülenmişti.

Cedi Osman’ın, Ebru Şahin ile olan aşkı ortaya çıktıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ise onun kadın hayranlarını bir hayli üzdü…

İkilinin bol kalpli emojiler ile süslediği paylaşıma Cedi’nin hayranları şu yorumlarda bulundu:

-Seni yolarım var ya! Elimden aldın

– Gözümde yaşlarla bunu kabullenmeye çalışıyorum

– Ne diyebilirim ki… bittim gözün aydın, bittim helal olsun

-Ebru kesin büyü yaptı

-Güldük eğlendik, şimdi fotoyu sil

-Niye yalan diye şov yaptınız?

-Anasayfama düştüğünde beğenmediğim ilk Cedi Osman gönderisi! Hayırlı olsun

-Haberi yalanlayıp iki dakika sonra çıkmak ne abi!