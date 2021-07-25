Cem Adrian: Sizleri acılarınızla yüzleştirmek için buradayım

Bodrum’daki Antik Tiyatro’da konser veren Cem Adrian’ı bin 550 sanatsever izledi. Konserine “Bodrum’da çok konser verdim ancak bu benim ilk Antik Tiyatro konserim. Bu özel gecede beni ve müzisyen arkadaşlarımı yalnız bırakmadığınız için hepinize minnettarım” sözleri ile başlan Adrian söylediği şarkılarla hayranlarına duygu dolu anlar yaşattı.

“KONSERİME GELDİYSENİZ EĞLENMEYİ UNUTMALISINIZ”

Şarkı aralarında hayranları ile şakalaşan ve sohbet eden Adrian “Bilenler bilir ama bilmeyenler için küçük bir hatırlatma yapayım. Cem Adrian konserine geldiyseniz eğlenmeyi unutmalısınız. Sizleri kalbinizin derinliklerinde kalmış, belki de unuttuğunuz acılarınızla, hüzünlerinizle yüzleştirmek için buradayım. Bu gece rüzgarlı bir gece ve neyse ki ben rüzgarı çok severim” dedi ve ardından ”Ben Seni Çok Sevdim” şarkısı ile konserine devam etti.

1970’LERİN ŞARKILARINDAN TÜRKÜLERE GEÇTİ

İki saatlik performansı süresince repertuvarında 70’lere damgasını vurmuş ölümsüz eserlerin yanı sıra kendine has üslubu ile yorumladığı türkülere de yer veren Adrian, performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.