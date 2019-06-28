Cem Cücenoğlu kimdir? Cem Cücenoğlu nereli ve kaç yaşında?

Cem Cücenoğlu, 1973 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Deli Yürek dizisi ile yaşayan Cem Cücenoğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Cem Cücenoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Her yerde Sen dizisinde Muharrem Usta karakterini canlandıran Cem Cücenoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Cem Cücenoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CEM CÜCENOĞLU KİMDİR?

Cem Cücenoğlu, 7 Nisan 1976 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Batı Müziği Piyano Bölümü'nde tamamlamıştır. Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu’nun yeğenidir.

İlk oyunculuk deneyimini 1999 yılında yayınlanan Deli Yürek dizisi yaşayan Cem Cücenoğlu; Gurbet Kadını, Cennet Mahallesi, Yabancı Damat, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Düriye'nin Güğümleri, Ustura Kemal gibi projelerde rol almıştır.

Cem Cücenoğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Muharrem karakterine hayat vermektedir. Cem Cücenoğlu, 1.93 metre boyunda, 110 kilo ve Koç burcudur.

Cem Cücenoğlu'nun rol aldığı tiyatro oyunları:

2017 – Martı – Pürtelaş Tiyatro

Cem Cücenoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Her Yerde Sen (Muharrem Usta) (TV Dizisi)

2018 – Locman (Sinema Filmi)

2018 – Kızım ve Ben (Sinema Filmi)

2017 – Şevkat Yerimdar (Olsen Somonoğlu) (TV Dizisi)

2017 – Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Taşkafa) (Sinema Filmi)

2017 – Cingöz Recai (Sinema Filmi)

2016 – Sen Benim Herşeyimsin (Sinema Filmi)

2016 – Karayel (Firma Sahibi) (Sinema Filmi)

2015 – Ertuğrul 1890 (Naci) (Sinema Filmi)

2015 – 91.1 (Sinema Filmi)

2014 – 2016 – Poyraz Karayel (Taş Kafa) (TV Dizisi)

2013 – Kedi Özledi (Yaygaracı) (Sinema Filmi)

2013 – Hoştanlı Kalaylı Saray (Az Soore) (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (Aziz) (TV Dizisi)

2011 – Evvel Zaman Hikayesi (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Dürüye’nin Güğümleri (Kahveci Bayram) (TV Dizisi)

2009 – Çılgın Kanal (Salih) (TV Dizisi)

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Bebe Ruhi) (Sinema Filmi)

2008 – Dinle Neyden (Muhafız) (Sinema Filmi)

2008 – Ayışığı (Ambulans Şöförü) (TV Dizisi)

2008 – Akasya Durağı (Kasap) (TV Dizisi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Meitn) (TV Dizisi)

2006 – Son Osmanlı Yandım Ali (Burgazlı Mevlit) (Sinema Filmi)

2006 – Gülpare (Aşçı Musa) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar 1. Sezon (Uyuşturucu Taciri) (TV Dizisi)

2006 – Ah Polis Olsam (TV Dizisi)

2005 – Sen misin Değil misin? (Mafya Babası) (TV Dizisi)

2004 – Yabancı Damat (Kamyon Şoförü Aziz) (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (Cankat) (TV Dizisi)

2003 – Yazı Tura (Maganda) (Sinema Filmi)

2003 – Gurbet Kadını (Şehmuz) (TV Dizisi)

2002 – Lahmacun ve Pizza (TV Dizisi)

2002 – Hastayım Doktor (Durgun) (TV Dizisi)

2000 – Hayat Bağları (Kasap Hızır) (TV Dzs)

1999 – Deli Yürek (Şeyhmuz) (TV Dizisi)