Cem Davran: Biraz alışveriş yaptım

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla projeleri hakkında bilgi veren ve kimi zaman da onları yıllar öncesine götüren Cem Davran, bu defa farklı bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Yüzü maskeli halinin fotoğrafını çeken Davran, alışveriş için dışarıya çıkarken gerekli önlemleri aldığından bahsetti ve şu ifadeleri kullandı:

“Biraz alışveriş yaptım döndüm eve. Söylenen bütün önlemleri alarak, fazla uzatmadan ve ihtiyaca yetecek kadar. Çok zor günler hepimiz için. Allah yardımcınız olsun, sağlıklı, huzurlu günler çok yakında olsun, dileğim, duam bu. Moralinizi bozmamaya çalışın olur mu? Olur. Özellikle sağlık çalışanlarına sonsuz saygılarımla. Nazar değmesin hiçbirinize”