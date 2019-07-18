Cem, motor tutkusunu Defne’ye aşıladı

Filmlerinden ve stand-up gösterilerinden kazandığı paraları otomobil ve motosiklet tutkusuna yatıran ve aldığı lüks araçların görsellerini sosyal medya hesabından da zaman zaman paylaşan Cem Yılmaz, bundan birkaç hafta önce lüks motosikletinin görüntüsünü hesabından paylaşmış hatta ağabeyi Can Yılmaz’ın ‘Hayırlı olsun kardeş, kazasız belasız…’ şeklindeki yorumunu da almıştı.

Yılmaz üzerinde mutluluk pozu verdiği yeni oyuncağını oynaması için sevgilisi Defne Samyeli’ne verdi. Uzun yollardaki sürüşler için son derece rahat bir tasarıma sahip olan motorun üzerinde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Defne Samyeli, bu karenin yanına yıldırım emojisi koydu.