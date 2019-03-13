Cem Özer’in Sinan Çetin’le yaşadığı krizde şaşırtan gelişme

Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı filmin çekimlerinde düşerek yaralanan Cem Özer'in hastane masraflarının karşılanmadığı ve Çetin'in yanında olmadığı için, ikili arasında ortaya çıkan kriz tatlıya bağlandı.

Cem Özer ve Sinan arasındaki davaların sulhla sonuçlandığı açıklandı. Özer’in sette geçirdiği kaza sonrası yaptığı masrafları Sinan Çetin ödeyecek. Filmi de birlikte tamamlayacaklar. Kişisel Instagram hesabından bir açıklama yapan Cem Özer, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Basın ve Medya Mensubu Arkadaşlarım,

Bilindiği üzere; 12.10.2018 tarihinde, Afyonkarahisar'da, “İstasyon” filmi çekimleri esnasında düşerek yaralanmam ile sonuçlanan kaza sonrası Florance Nightingale Hastanesi'nde, ayak kırıkları nedeniyle olduğum ameliyat ve yapılan tedavi masrafları 24.10.2018 tarihli fatura kapsamında toplam 40.000TL'lik tutar tarafımdan hastaneye ödenmiştir.

Bilindiği üzere; ayak kırıkları sebebiyle harcanan ameliyat ve tedavi masraflarının Plato Filmcilik, Reklamcılık, Yayıncılık ve Yapımcılık Hizmetleri A.Ş.'den tahsili için icra yoluna başvurmuş idim.

Her ne kadar şirket avukatları tarafından takibe itiraz edilmişse de, aramızda takip sonrası yapılan mutabakata istinaden bu tutarın tamamının tarafıma ödenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca, Sinan Çetin tarafından sözleşmenin feshedildiği ve benim filmden çıkarıldığım basın yolu ile beyan edilmişse de bu beyanın geçerli ve resmi beyanı olmadığı konusunda mutabık kalınmıştır.

Filmin devam etmesi halinde yapımcı tarafından setteki gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin sağlanması koşuluyla çekimlere katılacağım ve filmin bu şekilde tamamlanacağı konusunda karşılıklı anlaşmaya varmış bulunmaktayız.

Sinan Çetin'le aramızdaki hukuki uyuşmazlığın sulh ile sonuçlandığını bildirir, yaşanan süreçte, bu konuda gösterdiğiniz yakın hassasiyete ve takibinize içtenlikle teşekkür eder, bu konunun sulh ile sonuçlandığını da merak edenler için kamuoyuna duyurmanızı rica ederim.

Şimdiden Teşekkürler,

Cem Özer”



