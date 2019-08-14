Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’den ayrılık iddialarına videolu yanıt

Bir buçuk yıldır devam eden aşklarında sorunlar yaşandığı ve evlilik yolunda ilerleyen ilişkilerini bitirdikleri haberlerine sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile yanıt veren Cem Yılmaz, yanına sevgilisi Defne Samyeli’ni de alarak çektiği videosunda bol bol kahkaha attı ve ‘Delirmişler’ demekle yetindi. İkili hakkında ortaya atılan iddialarda, çifte yakın kaynaklar Ağustos ayı başında sorunlar yaşamaya başlayan Yılmaz ve Samyeli’nin ayrıldığını söylemişti.