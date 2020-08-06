Çember: Araf konusu ve oyuncuları… Çember: Araf’ta kimler oynuyor?

Çember filmi televizyonlarda ilgi gören bir yapım olarak dikkat çekiyor. Çember: Araf filminin konusu ve oyuncu kadrosu ise şu şekilde…

ÇEMBER: ARAF KONUSU

Tarlabaşı civarında bir çöplükte, emniyette sevilen bir polis olan Ekrem Komiserin cesedi bulunur. Cumali en yakın dostu Ekrem'in öldüğünü öğrenince yıkılır. Olayın şokunu atlatan Cumali katili bulmadan rahat edemeyecektir. Ekibimizle birlikte davayı incelemeye başlayan Cumali, Ekrem'in en son bir dizi intihar vakasını el altından araştırdığını öğrenir. Ekrem komiserden kalan bu vakalar bir daha incelenir. Bu üç kişinin intihar etmesine yardım eden birisi daha vardır. İntiharların arkasındaki kişiyi bulduklarını düşündükleri bir anda ellerindeki tek şüpheli olan Hayal adındaki bu kadının onlara büyük bir sürprizi vardır.

ÇEMBER: ARAF OYUNCULARI

Demet Öz,

İpek Erdem,

Pelin Akil,

Anıl Altan,

Olgun Toker,

Barış Bağcı