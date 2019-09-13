Cemil İpekçi’den ünlüler hakkında şaşırtan yorumlar

Ünlü modacı Cemil İpekçi, dün akşam 'Sisi' olarak bilinen Seyhan Soylu ile Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. İpekçi Sezen Aksu için 'Sezen'i çıplak görünce tahrik oldum' derken, Ajda Pekkan içinse 'Türk erkeklerinin Yüzde 99’u onunla yatmak ister' sözleriyle dikkat çekti.

‘Sisi’ lakabıyla bilinen Seyhan Soylu, her gece sosyal medya hesabı üzerinden ünlülerle canlı yayın yapıyor. Soylu’nun dün akşam ki konuğu ise ünlü modacı Cemil İpekçi’ydi… Magazin dünyasında yaşananları konuşan İpekçi, ünlü isimlerle yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Seyhan Soylu'nun “Hayatında aşk yaşadığın en ünlü kadın kim” sorusuna “Melike Demirağ ile evlenmek istedim” diyen Cemil İpekçi “Beraber de olduk bir süre, hakikaten evlenseydik belki hayatım çok farklı olabilirdi. Melike dünyaya gelmiş, adı gibi bir Melike idi. Melike ile dost olarak kaldım ve hayatımda en çok saygı duyduğum kadındır” şeklinde yanıt verdi.

Cemil İpekçi Sezen Aksu hakkında da ilginç bir itirafta bulundu. “Sezen'i ilk gördüğüm zaman önümde soyunmuştu. Yıl 1975… Hayatımda gördüğüm, dünyanın en ufak, fakat en güzel vücutlu kadını. Minnacık bir kadın fakat, olamaz böyle bir vücut. Asılmadım da değil hani, asıldım da. Ancak Sezen her seferinde ‘git başımdan' diye kovmuştur beni” dedikten sonra, Seyhan Soylu'nun “Tahrik oldun mu onu çıplak görünce” sorusunu da “Tabii canım” diye yanıtladı.

Sisi, İpekçi’ye Ajda Pekkan hakkında da “Sence Türk erkeklerinden kaçı Ajda Pekkan'la yatmak ister” diye bir soru sordu. İpekçi ise “Yüzde 99'u” dedi.