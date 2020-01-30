Cenk Eren Elazığ depreminden sonra konuştu ‘Evlerimizi sağlamlaştırmalıyız’

Daha önce Ferdi Özbeğen ve Tanju Okan şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Cenk Eren, şimdi de Selda Bağcan şarkılarından oluşan bir albüm yapıyor. Geçen gün radyo programcısı Hop Dedik Ayhan’ın konuğu olan Eren “Selda ile çok eski dostuz. Birgün Kıbrıs’ta Selda ile konuşuyorduk, ‘Senin şarkılarını albüm yapabilirim’ dedim. ‘İyi olur’ dedi. Böylece başladık ve çok güzel bir albüm oldu, güzel tepkiler aldık” dedi.



Albümde yer alan şarkıları, 50-60 eser arasından seçtiklerini de anlatan Eren, albümün ilk klibini de Ajda Pekkan ve Selda Bağcan’a izlettiğini söyledi. İki isimden de onay alınca gönül rahatlığı ile klibi paylaştığını belirten Eren Elazığ’da yaşanan deprem ile ilgili de konuştu. “Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun. Çok üzücü bir olay ben çok etkilendim” diye söze başlayan Cenk Eren, şöyle devam etti: “Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Hep aynı şeyi söylüyoruz deprem öldürmüyor binalar öldürüyor. Hep birlikte el ele olup dişimizden tırnağımızdan arttırıp binalarımızı sağlamlaştırmalıyız.”