Ceren Hindistan’dan çocuğunun babasına: Aç köpek

Ceren Hindistan eski sevgilisi, kızının babası Ümit Aslan hakkında şoke eden açıklamalar yaptı:

* Arya’nın babasını terk ettiğimde kızım 18 günlüktü. Kendisi evliyken beni kandırmıştı. Akabinde annem-babam beni evlatlıktan reddetti. Hamileyim diye evimi kapatıp eşyalarımı depoya koyup Antalya’ya yanına götürdü.

* 2 telefon kullanıyordum. Birini gizlice alıp notlar kısmından şifremi alıp hesabımdaki 80 bin TL’yi çalmış. Sonra aldatmalar başladı. Her gördüğüm mesajda dayak yedim.

* Beni Arif isimli arkadaşının evine götürüp kapattılar. Kimliğim, telefonum alındı. Karakola gitmeyeyim diye yanımda birilerini bekletti. Gidecek hiçbir yerim olmadığı için defalarca affetmek zorunda kaldım.

* Ne evim vardı, ne hesabımda param ne de kapısını çalacak bir ailem.

“KEMERLE DÖVDÜ”

* Kendisini evde uygunsuz bir halde yakaladım. ‘Ne yapıyorsun?’ dediğim için kemerle dövdü. Gecelikle koşup çıktım binadan. En yakın otele çıplak ayak koşarak gittim. Üç gün sistim oldum, kan çıktı her yerimden.

* Üstelik 7 aylık hamileydim. Çocuğumu doğurur doğurmaz kimliğini hemen çıkartmadı. Kimlik çıkarıldığı gün terk ettim insan müsveddesini. Şimdi de bende limitsiz kredi kartının olduğunu söylüyormuş.

“ÇALDIĞIN PARALARI VER”

* Aç köpek, sen önce benden çaldığın paraları ver. Arya, 6 yaşında. Ne nafaka istedim ne de davasını açtım. Ben senin 1 kuruşuna tenezzül etmedim.

* Çocuğumun sağlık sigortasından okuluna kadar her şeyini sevgilim karşıladı.

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