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Ceyda Düvenci’den bebeklik TBT’si geldi
Ceyda Düvenci’den bebeklik TBT’si geldi
Oyuncu Ceyda Düvenci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini bebeklik yıllarına götürdü.
Magazin 8 Ağustos 2019 - 12:53

Perşembe günleri sosyal medya hesaplarından geçmiş zamana dair kareler paylaşan (TBT) ünlüler, içinde bulunduğumuz günü de birbirinden renkli ve eğlenceli paylaşımlar ile doldurdu. Magazin dünyasının örnek annelerinden olan Ceyda Düvenci, henüz bir bebekken çekilmiş fotoğrafını instagram hesabından paylaştı ve altına da şunları yazdı: “Bence halihazırda 38 beden olmam mucize… Bebeklikten ekmek düşkünlüğüme bakılırsa, kendimi sadece tebrik edebilirim. Yaşasın hamur diyenlerden misiniz?”

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