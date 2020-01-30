Chloe Loughnan çalışma izninin bitmesi hakkında konuştu

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç 5 yıl evli kaldığı eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan’ın şişen yüzü nedeniyle estetik yaptırdığı iddiasını ortaya atmıştı. Bir alışveriş merkezinde arkadaşıyla birlikte alışveriş yapan Chloe Loughnan habercilerin sorularını yanıtladı.

Serdar Ortaç hakkında çıkan haberlerin ve sürekli eski eşi ile ilgili soruların sorulmasının kendisini rahatsız ettiği iddia edilen Loughnan, “Rahatsız etmiyor ama söylenecek bir şey yok. Ne diyeyim ki. Haberlerle çok ilgilenmiyorum. Hayatımı yaşıyorum” dedi.

Estetik yaptırdığı iddia edilen Loughnan, bu söylentilere de cevap verdi ve “Ne zaman şişmiş yüzüm. İlk defa duyuyorum, hiç estetiğim yok. Daha 27 yaşındayım. Hiç yaptırmadım. Yaptırmayıda düşünmüyorum” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Çalışma izninin sona ermesi ile ilgili de konuşan Chloe “Burada 8 senedir yaşıyorum. Eskiden problem vardı ama şimdi yok, ben burada yaşıyorum. Her şey yerinde” diyerek sözlerini noktaladı.