Çukur 3. sezon 10. bölüm fragman/ilk sahne yayında! Güle güle Azer! Çukur 3.sezon 9. bölüm (76. bölüm) izle

Çukur dizisinin 3. sezon 8. bölümü yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin yer aldığı dizinin son bölümünde; annesini almak için Koçovalılar’a misafir olan Azer, ilk kez Koçovalı ailesini tanıyor. İşte Çukur 3. sezon 10. bölümden ilk sahne...

Çukur dizisinin 3. sezon 9. bölümü yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Yamaç, Fadik'i kurtarırken Azer-Yamaç sonunda karşı karşıya geliyor. Bölümün sonunda Yamaç “Güle güle Azer” diyor. Yeni bölümde neler olacak? Azer öldü mü? İşte Çukur dizisinin yeni bölümünden ilk sahne…

ÇUKUR 3. SEZON 10. BÖLÜM İLK SAHNE

ÇUKUR 3. SEZON 9. BÖLÜM İZLE

Fadik'in ve Efsun'un itirazlarına aldırmayan Azer ve Yamaç'ın kavgası nefesleri kesti.

Geri dönüşü olmayan bir yola giren Akın eski müttefiklerinden yardım isterken annesiyle yaşayacağı yüzleşme yeni soru işaretleri doğurdu.

Bir sonraki adımı merakla beklenen Cumali'yle ilgili duyduklarından sonra harekete geçen Damla çok büyük bir sürprizle karşılaştı.

Vartolu, Ziya'ya bir adım daha yaklaşmak için Celasun ve Meke'nin yardımını alır. Vartolu ve Ziya karşı karşıya gelir.