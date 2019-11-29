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Çukur 3. sezon 11. yeni bölüm fragman yayınlandı! Vartolu hapisten çıkıyor
Çukur 3. sezon 11. yeni bölüm fragman yayınlandı! Vartolu hapisten çıkıyor
Çukur 3. sezon 11. yeni bölüm fragman yayında: Çukur'da yaşayan kadınların kaçırılması sonrasında Koçovalı'lar kurtarma operasyonu için harekete geçiyor. Mahalle İstanbul’un altını üstüne getirirken hapisten çıkan Vartolu’nun ne yapacağı büyük merak konusu olacak. İşte Çukur'un yayınlanan son bölümünün ardından Çukur 78. yeni bölüm fragmanı...
Magazin 29 Kasım 2019 - 21:26

Çukur 3. sezon 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili’nin yer aldığı Çukur'un son bölümünde; Yamaç, Efsun'un hamlesiyle Azer'i elinden kaçırır, ancak peşini bırakmaya niyeti yoktur. Hem Nehir hem de Efsun Yamaç'a karşı duygu besler ancak Yamaç her ikisinden de kaçmaktadır. İşte Çukur 77. son bölüm izleme linki…

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI


ÇUKUR 77. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 78. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azer ve Efsun cephesi giderek kalabalıklaşırken Koçovalılar her zamanki gibi nefesleri kesecek bir planla onları hiç beklemedikleri şekilde vuracak. Mahalleliler bütün İstanbul'a yayılıp Koçovalılara yardım edecek ve Çukur'un İstanbul'da olduğu bir kez daha ortaya çıkacak. Mahalle İstanbul'un altını üstüne getirirken hapisten çıkan Vartolu'nun ne yapacağı büyük merak konusu olacak.

Azer ve Yamaç'ın arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Koçovalı erkeklerinin kendilerini içinde bulacakları aksiyon dolu anlar ise ekran başındakilerin nefesini kesecek.

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