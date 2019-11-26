Çukur 3. sezon 11. yeni bölüm ilk sahne/fragman yayında! Çukur 77. son bölüm izle

Çukur dizisinin 77. son bölümünde; Aliço, İdris Baba’nın öldüğünü öğrenir, baş ağrılarına yenisi eklenen ve günlerdir uyuyamayan Yamaç soluğu Efsun’un kucağında alır. Efsun ise Yamaç’a çoktan aşık olmuştur.
ÇUKUR 3. SEZON 11. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE
“Umudum elimden kayıp gitmesin…”#çukur‘un yeni bölümünden ilk sahne yayında! @cukurdizi @erkankeka @YilmazBoncuk pic.twitter.com/UUqEZCf9v3
— Show TV (@ShowTV) November 25, 2019
ÇUKUR 77. SON BÖLÜM İZLE
Efsun'un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arar.
Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç'ın kafası Nehir'in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışır. Nehir ile Yamaç’ın yakınlaştığını gören Efsun çileden çıkar.
Aliço kendine gelip İdris'i sorunca bütün aile bir kez daha İdris'in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalır.
Ziya'dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu, babasının katiline bir adım daha yaklaşır.
Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçer karşılarında sürpriz bir isim bulur.