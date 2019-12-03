Çukur 3. sezon 12. bölüm ilk sahne/fragman yayında! Çukur 78. son bölüm izle

Çukur dizisinin 78. son bölümünde; Azer ve Efsun cephesi giderek kalabalıklaşırken Koçovalılar her zamanki gibi nefesleri kesecek bir planla onları hiç beklemedikleri şekilde vurur.
ÇUKUR 3. SEZON 12. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE
“Bunun ne işi var sende?”#çukur‘un yeni bölümünden ilk sahne yayında! #SneakPeek@cukurdizi @Aras_B_iynemli @erkankekahttps://t.co/4x4MSxj3fB pic.twitter.com/T5f17JbRN2
— Show TV (@ShowTV) December 2, 2019
Mahalleliler bütün İstanbul'a yayılıp Koçovalılara yardım eder ve Çukur'un İstanbul'da olduğu bir kez daha ortaya çıkar. Mahalle İstanbul'un altını üstüne getirirken hapisten çıkan Vartolu'nun ne yapacağı büyük merak konusu olur.
Azer ve Yamaç'ın arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Koçovalı erkeklerinin kendilerini içinde bulacakları aksiyon dolu anlar ise ekran başındakilerin nefesini kesti.